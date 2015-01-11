На трассе М-5 Подъезд к Екатеринбургу на 5 месяцев ограничат движение

Южноуральские дорожники начинают ремонт трассы М-5 Подъезд к Екатеринбургу – в районе деревни Чишма будет ограничено движение.

«На участке 43-50 км, в районе населенных пунктов Чишма, Смольное, по левому проезду вводится временное ограничение движения транспортных средств по одной полосе. Время ограничения – с 11 мая по 20 октября 2021 года», – говорится в сообщении пресс-службы ФКУ Упрдор «Южный Урал».+

Автомобилистам рекомендовано заранее планировать маршрут движения с учетом ремонтных работ, а также использовать приложения, информирующие о ситуации на дороге в режиме реального времени (Яндекс.Карта/Яндекс.Навигатор, Google Maps и пр.).

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

https://dostup1.ru/society/Na-trasse-M-5-Podezd-k-Ekaterinburgu-na-5-mesyatsev-ogranichat-dvizhenie_136888.html