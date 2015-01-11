Жителю Каслинского района грозит до 5 лет за браконьерство

Прокуратура Каслей утвердила обвинительное заключение на местного жителя по уголовному делу о браконьерстве с крупным ущербом – ему грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

Как установило следствие, с 20 по 27 января 2021 года обвиняемый вблизи деревень Аллаки и Красный Партизан произвел отстрел девяти косуль. При этом мужчине не имел ни разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия, ни специального разрешения на охоту. Вдобавок он охотился в запрещенный для этого период. Причиненный ущерб оценили в 360 тыс. рублей.

«Обвиняемый полностью признал свою вину. Однако причиненный ущерб до сих пор не возместил. Поэтому прокурор Каслей предъявил иск о его возмещении», – пояснили в прокуратуре.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд.

https://dostup1.ru/society/Zhitelyu-Kaslinskogo-rayona-grozit-do-5-let-za-brakonerstvo_136941.html