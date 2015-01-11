Глава округа лично проверил, как проводится уборка улиц Озерска

В старой части Озерска Евгений Щербаков отметил, что подрядчик не совсем добросовестно выполнил работу: на тротуарах лежат остатки отсева, кое-где разбросан мусор. На перекрестке улиц Кирова-Уральская глава округа обратил особое внимание на плохую уборку тротуаров. Он напомнил, что в случае неудовлетворительно сделанной работы последуют штрафные санкции. Подрядчики обещали в течение двух дней устранить недостатки.
В новой части города не почищена от отсева территория возле магазина «Юбилейный», на некоторых участках с газонов и тротуаров не удален песок, но в целом уборка улиц от мусора и песка в районе ДОКа проведена достаточно качественно.
-Будем контролировать качество уборки регулярно, чтобы работа по наведению чистоты дорожными службами была не разовой, а постоянной. У нас такой красивый, зеленый город, он должен быть чистым, - резюмировал Евгений Щербаков. Глава округа поручил специалистам управления капитального строительства и благоустройства в теплое время года особенно строго контролировать уборку мест скопления людей, пешеходные зоны, скверы.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа