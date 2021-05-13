Ночь музеев 2021

18 мая празднуется Международный День музеев, и в честь этого праздника уже более 20 лет в мире проводится акция Ночь музеев. В этом году акция проводится в субботу, 15 мая.

Не остается от этой акции и Озерский городской музей, но увы, условия размещения музея в жилом доме не оставляют возможность проведения мероприятия в ночное время. Поэтому, в субботний день 15 мая музей сдвигает время работы на вечернее время, чтобы желающие могли посетить экскурсии на наших новых выставках и попасть на интересное мероприятие - мастер-класс по изготовлению глиняной посуды по древним технологиям!

Ждем вас в Озерском городском музее по адресу проспект Победы, 2!

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46963/