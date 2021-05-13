Жителям Южного Урала запретили вход в леса

Жителям Челябинской области запретили посещение лесов – профилактическая мера вызвана введением в регионе особого противопожарного режима.

В ведомстве напомнили, что в период действия особого противопожарного режима устанавливаются ограничения:

– на посещение лесов ;

– на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов и мусора, выжигание травы, а также проведение других пожароопасных работ;

– на сжигание порубочных остатков и горючих материалов вблизи железных и автомобильных дорог.

«Особый противопожарный режим не запрещает прогулки, занятия спортом в парках и скверах, проезд за город к месту отдыха или проживания. Приготовление пищи на своих участках разрешено в специальных несгораемых емкостях, например, мангалах, но с соблюдением всех противопожарных требований. Это безветренная погода, наличие первичных средств пожаротушения, соблюдение противопожарного расстояния от мангала до зданий, сооружений, иных построек, очистка территории от горючих материалов», – напомнили в пресс-службе ГУ МЧС.

Популярные места отдыха южноуральцев возьмут на контроль специальные патрули, а из лесов будут принудительно эвакуировать неправильно припаркованные автомобили.

https://dostup1.ru/society/Zhitelyam-Yuzhnogo-Urala-zapretili-vhod-v-lesa_137042.html