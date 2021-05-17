Представители театра кукол «Золотой петушок» вновь отмечены дипломами и почётными грамотами

Завершился XIV конкурс актерской песни имени Клавдии Шульженко, ставший ярким культурным событием театрального сезона. В этом году в нем впервые принял участие дуэт озерского театра кукол "Золотой петушок"– Сергей Гальперин и Мария Ковригина.

В исполнении дуэта прозвучала песня-исповедь "Лети за мной". Мария - звукорежиссер театра кукол и это ее первая попытка выйти на большую сцену и попробовать себя в роли вокалистки. Было волнительно и сложно, но очень важно было принять участие в конкурсе, ведь он посвящен организатору и вдохновителю – заслуженной артистке России Марине Аничковой, которая объединила талантливых молодых артистов, студентов, преподавателей и просто влюбленных в театр.

Конкурс – неповторимое музыкальное зрелище, в котором представлены все жанры песенного творчества: от классики до рока, от народной песни до современных зарубежных хитов. На сцене выступают исключительно драматические артисты и студенты актерских отделений, поэтому каждый номер – маленький законченный спектакль. Каждый номер – театральная история, в которой раскрывается душа песни, актёрские импровизации, неожиданные находки, добрые откровения и много искристого юмора.

Приятно сообщить, что постоянный участник конкурса Сергей Гальперин стал призером фестиваля и принял участие в Гала-концерте. Диплом лауреата 3 степени в номинации "Исполнительская песня".

Талантливый обладатель мощного голоса и красивого тембра - Сергей Гальперин, сумел покорить не только членов жюри, но и зрителей.

Песня «Разговор на войне» (музыка и слова Ю.Шевчук) стала яркой страницей фестиваля. Слушая исполнителя, зрители вместе с ним переживали событие, прониклись глубоким смыслом этой песни. Большую роль играет актерское мастерство.

Кроме того, Сергей Гальперин, заведующий музыкальной частью театра "Золотой петушок", композитор, режиссер, драматург и артист был награжден Почетной грамотой Челябинского отделения Союза театральной деятельности России "За высокие профессиональные качества, многогранную творческую деятельность, добросовестный труд, музыкальную одаренность и актерское мастерство".

Желаем вдохновения, вечного поиска, покорения новых фестивальных вершин и радости от творчества!

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/47007/