23 мая в Озерске состоится велопробег

22 июля 2015 года в преддверии 68 - ой годовщины со дня создания Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск для посетителей распахнул двери музей, побывав в котором можно познакомиться с историей озерской полиции Подробнее
В Челябинской области вот-вот стартует летняя оздоровительная кампания. Но в лагеря — городские или за городом — попадут далеко не все дети. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов обеспечить качественный и безопасный отдых для не попавших в лагерь детей Подробнее
В этом году в вузах Челябинской области увеличат количество бюджетных мест на нескольких специальностях, которые пользуются наибольшим спросом у абитуриентов. Об этом накануне, 18 мая, сообщили в пресс-службе Минобрнауки Челябинской области Подробнее
Значение понятия Лофт происходит от английского слова loft (в переводе – чердак) – именно на чердаках и промышленных объектах зарождалось индустриальное направление в дизайне. Данный вид дизайна имеет ряд характерных особенностей: грубый фон, высокие потолки, открытые трубы и провода. Для создания особой атмосферы помещения, выполненного в таком стиле, оставляют много свободного пространства, сочетаю металл, кожу, дерево. Подробнее
Завершился XIV конкурс актерской песни имени Клавдии Шульженко, ставший ярким культурным событием театрального сезона. В этом году в нем впервые принял участие дуэт озерского театра кукол "Золотой петушок"– Сергей Гальперин и Мария Ковригина Подробнее