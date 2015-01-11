Врач предупредила о новом всплеске COVID-19 в ближайшие дни

В ближайшие дни в России возможен новый всплеск заболеваемости COVID-19 – причиной очередной волны может стать ослабление профилактических мер в майские праздники.

Об этом предупредила врач-биофизик Нелли Соседова. По ее словам, во время майских выходных люди зачастую пренебрегали мерами безопасности: не использовали маски в местах отдыха, не соблюдали социальную дистанцию.

«Безусловно, всплеск заболеваемости – это последствие двух факторов. Первое – снижение вакцинальной активности, потому что на майские праздники очень мало людей прививались. И второе – скученность людей в местах отдыха без масок, без социальной дистанции. Все устали, но вирус никуда не ушел, он циркулирует в популяции», – отметила она.

С учетом продолжительности инкубационного периода коронавируса в 5-10 дней всплеск может начаться уже в ближайшие дни. Единственный способ предотвратить такие всплески – большое количество жителей, прошедших вакцинацию, подчеркнула врач.

«Пока не будет популяционного иммунитета у 60-70% людей, либо переболевших, либо привитых, мы все время будем сталкиваться с так называемыми волнами или всплесками заболеваемости. Более того, вирус продолжает мутировать, поэтому нужно соблюдать меры, о которых говорят эпидемиологи. Все есть для того, чтобы мы начали снижать заболеваемость с помощью вакцинальной кампании», – считает Соседова.

Врач отметила, что косвенно на количество заболевших могут повлиять погодные условия. В частности, продолжительное нахождение на солнце, которое способствует выработке витамина D и повышению уровня иммунитета. Однако в это время будет наблюдаться и больший контакт в местах отдыха.+

В начале этой недели министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал напряженной ситуацию с распространением COVID-19 в городах с высокой плотностью населения. При этом, согласно данным Минздрава Челябинской области, идет плавное снижение заболеваемости – за минувшие сутки в регионе зафиксирован 91 новый случай.

https://dostup1.ru/medicine/Vrach-predupredila-o-novom-vspleske-COVID-19-v-blizhayshie-dni_137183.html