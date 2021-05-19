При въезде в Озерск высажены молодые кедры

Местом для озеленительных работ стали широкие газоны вдоль высотных домов – справа от автодороги, по которой жители въезжают в город через КПП-2. Несколько часов подряд здесь трудились более 60 человек: после небольшого инструктажа в заранее подготовленные лунки по всем правилам растениеводства они погрузили будущие могучие хвойники, полили их и защитили специальными антивандальными колпаками из дерева и капроновой сетки. Перед мероприятием были получены все необходимые разрешения на благоустройство.
Участником акции стал председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер:
- Мы с большим уважением отнеслись к намерению ветеранов силовых структур и общественников посадить молодые деревца на данных участках, потому что со временем они явно украсят эту территорию и станут «зелеными воротами» в Озерск.
Организаторами акции выступили бывшие сотрудники озерского Отдела УФСБ по Челябинской области. К ним присоединились ветераны и руководители УВД по г. Озерск, специального управления ФПС №1 МЧС РФ, военнослужащие дивизии войск национальной гвардии РФ, представители общественных объединений экологической направленности (в том числе, «Зеленый город»), Советов ветеранов – города и ФГУП «ПО «Маяк», двух строительных отрядов – «Братство» и «Гидра» (ОТИ НИЯУ МИФИ) и просто неравнодушные жители. Всего в озеленительных работах приняли участие более 60 человек.
- Идея отметить День Победы высадкой деревьев родилась еще в прошлом году, но по причине коронавирусных ограничений ее реализацию пришлось отложить. Этой весной все получилось: и я рад, что таким образом удалось выразить наше отношение к Великой Победе, - генеральный директор Завода химико-технологического оборудования Равиль Сафаров не просто словом, но и делом поддержал своих единомышленников: - На спонсорские средства были закуплены 76 трехлетних кедров, а также весь инвентарь и спецоборудование, необходимое для того, чтобы саженцы прижились. Нам оказали материальное содействие еще два предприятия – «Энергосервис-2» (Алкириков И.В.) и «Промспецоборудование» (Соломаха Ю.А.).
Все участники акции четко осознают, что пока сделано только полдела. Теперь за деревцами предстоит долго и кропотливо ухаживать, чтобы получить ожидаемый результат. Как пояснили организаторы, поливать и присматривать за посадками будут не только они (скорее всего, по договору придется привлекать спецорганизацию), но и сами общественники, которые вложили свои силы и душу в каждый саженец.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа