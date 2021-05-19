При въезде в Озерск высажены молодые кедры

В Челябинской области вот-вот стартует летняя оздоровительная кампания. Но в лагеря — городские или за городом — попадут далеко не все дети. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов обеспечить качественный и безопасный отдых для не попавших в лагерь детей Подробнее