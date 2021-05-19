Южноуральским родителям разрешили прийти на выпускные в детсады

В Челябинской области родителям разрешили присутствовать на выпускных в детских садах.

Такое решение было принято на областном оперативном штабе по коронавирусу. «Учитывая текущую стабильную ситуацию с заболеваемостью и обращения южноуральцев, региональное правительство приняло решение о послаблении этого правила. Так, мероприятия возможны в пределах одной группы с участием родителей при соблюдении масочного режима и социальной дистанции», – сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Напомним, родителям запретили посещать мероприятия в детсадах из-за пандемии COVID-19.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouralskim-roditelyam-razreshili-priyti-na-vypusknye-v-detsady_137240.html