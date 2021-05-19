Намечаются очень интересные выходные! Все события в нашей афише!

В предвкушении замечательных солнечных выходных!
Чем заняться, куда сходить и что посмотреть - в нашей афише!
Пятница, 21-ое мая
17-30 Точка роста
Завершаем весенний цикл интерактивных сказок с прекрасной феей и приглашаем Вас в увлекательное путешествие к самым облакам вместе с доброй сказкой «Облачковое молочко».
18-00, Информационный центр ПО "Маяк":
«Маяк» впервые присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев-2021»!
В этот день, начиная с 18.00, в информационном центре предприятия начнут работу сразу несколько тематических научно-познавательных площадок.
Приоткроем завесу тайны: именно в этот день вы сможете увидеть не только настоящий пульт управления реактором РУСЛАН, манипулятор МЭМ-10, но и еще множество ценных эксклюзивно «атомных» экспонатов.
Приглашаются все желающие. Вход свободный. Будут работать буфет и детская зона. 21 мая информационный центр открыт для посетителей до 22:00.
Суббота, 22-ое мая
С 10-00 кск "Лидер"
Турнир на Кубок Главы ОГО по художественной гимнастике
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"КАК МАША ПОССОРИЛАСЬ С ПОДУШКОЙ" 3-5 лет (малый зал)
12-00 глк "Егоза"
Райдеры, у нас хорошие новости! ГЛК Егоза запускает подъёмник!
Время работы: с 12 до 16 часов
Обязательно при себе иметь защитный шлем! Без него катание невозможно.
Желательно иметь защиту на глаза, руки и ноги.
Несовершеннолетним требуется расписка от родителей.
Воскресенье, 23-е мая
10-00 23 Лицей
Фестиваль АртОзФест:
Мы с вами будем:
1. Играть в игру Что?Где?Когда?
2. Говорить об уникальности нашего города на площадке "Счастливый город"!
3. Танцевать и заряжаться энергией на танцевальной площадке!
4. Общаться с писателями Озерска и обмениваться книгами на площадке Книгообмена.
5. На Экостанции можно пройти Экоквест и узнать как разделять отходы и зачем мы это делаем.
6. В зоне исторической реконструкции "Вепрь" попробовать себя в роли рыцаря и овладеть навыками фехтования.
Приходите сами, приводите друзей, будет очень интересно!
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"КУРОЧКА РЯБА" 3-5 лет (малый зал)
11-00 ПКиО
Велопробег, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
12-00 Летний театр в ПКиО
"Колобок" И.Костерина. Интерактивная игра 6+
Детский репертуар проекта "Летний театр" начинается со спектакля "Колобок". Это не просто сказка, а интерактивная игра, в которой участвуют сами маленькие зрители. Сочинять сказку на свежем воздухе гораздо интересней!
18-00 Летний театр в ПКиО
Проект "Летний театр" начинается уже в эти выходные. Премьерный спектакль прошедшего 73-го театрального сезона - "Старший сын" станет первым в вечернем репертуаре нового проекта на летней площадке в городском парке культуры и отдыха.
"Старший сын" А.Вампилов
Комедия 16+
Материал подготовила Александра Лебедева