Намечаются очень интересные выходные! Все события в нашей афише!

В предвкушении замечательных солнечных выходных!

Чем заняться, куда сходить и что посмотреть - в нашей афише!

Пятница, 21-ое мая

17-30 Точка роста

Завершаем весенний цикл интерактивных сказок с прекрасной феей и приглашаем Вас в увлекательное путешествие к самым облакам вместе с доброй сказкой «Облачковое молочко».

18-00, Информационный центр ПО "Маяк":

«Маяк» впервые присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев-2021»!

В этот день, начиная с 18.00, в информационном центре предприятия начнут работу сразу несколько тематических научно-познавательных площадок.

Приоткроем завесу тайны: именно в этот день вы сможете увидеть не только настоящий пульт управления реактором РУСЛАН, манипулятор МЭМ-10, но и еще множество ценных эксклюзивно «атомных» экспонатов.

Приглашаются все желающие. Вход свободный. Будут работать буфет и детская зона. 21 мая информационный центр открыт для посетителей до 22:00.

Суббота, 22-ое мая

С 10-00 кск "Лидер"

Турнир на Кубок Главы ОГО по художественной гимнастике

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"КАК МАША ПОССОРИЛАСЬ С ПОДУШКОЙ" 3-5 лет (малый зал)

12-00 глк "Егоза"

Райдеры, у нас хорошие новости! ГЛК Егоза запускает подъёмник!

Время работы: с 12 до 16 часов

Обязательно при себе иметь защитный шлем! Без него катание невозможно.

Желательно иметь защиту на глаза, руки и ноги.

Несовершеннолетним требуется расписка от родителей.

Воскресенье, 23-е мая

10-00 23 Лицей

Фестиваль АртОзФест:

Мы с вами будем:

1. Играть в игру Что?Где?Когда?

2. Говорить об уникальности нашего города на площадке "Счастливый город"!

3. Танцевать и заряжаться энергией на танцевальной площадке!

4. Общаться с писателями Озерска и обмениваться книгами на площадке Книгообмена.

5. На Экостанции можно пройти Экоквест и узнать как разделять отходы и зачем мы это делаем.

6. В зоне исторической реконструкции "Вепрь" попробовать себя в роли рыцаря и овладеть навыками фехтования.

Приходите сами, приводите друзей, будет очень интересно!

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"КУРОЧКА РЯБА" 3-5 лет (малый зал)

11-00 ПКиО

Велопробег, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

12-00 Летний театр в ПКиО

"Колобок" И.Костерина. Интерактивная игра 6+

Детский репертуар проекта "Летний театр" начинается со спектакля "Колобок". Это не просто сказка, а интерактивная игра, в которой участвуют сами маленькие зрители. Сочинять сказку на свежем воздухе гораздо интересней!

18-00 Летний театр в ПКиО

Проект "Летний театр" начинается уже в эти выходные. Премьерный спектакль прошедшего 73-го театрального сезона - "Старший сын" станет первым в вечернем репертуаре нового проекта на летней площадке в городском парке культуры и отдыха.

"Старший сын" А.Вампилов

Комедия 16+

Материал подготовила Александра Лебедева