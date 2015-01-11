По Челябинской области ударит 37-градусная жара

Синоптики Челябинской области предупредили о знойной жаре.

По данным регионального Гидрометцентра, до 26 мая в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.

Днем 22 мая воздух прогреется до плюс 31 градуса по Цельсию. Южный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.+

В воскресенье, 23 мая, синоптики обещают плюс 29-34, на юге – 36 градусов выше нуля. В понедельник, 24 мая, воздух прогреется до 37 градусов.

В Челябинске 22 мая будет плюс 29-31, 23 мая – 30-32, 24-го – 33-35 градусов выше нуля.

https://dostup1.ru/society/Po-Chelyabinskoy-oblasti-udarit-37-gradusnaya-zhara_137278.html