В эту субботу состоялось открытие ЛЕТНЕЙ Егозы. Популярные горнолыжный комплекс снова приглашает на свои трассы любителей даунхилла и маунтинбайка!

Специально для них был переоборудован подъёмник и подготовлено 5 трасс, в том числе с трамплинами.

Работать БайкПаркЕгоза будет до октября, пока только по субботам с 12:00 до 16:00. Но при повышенном спросе расписание может измениться.

Даунхилл и маунтинбайк виды спорта не для новичков и требуют подготовки. В частности, на подъёмник Вас не допустят без шлема, а несовершеннолетних - без расписки от родителей.

По окончанию тренировки, по сложившейся традиции, все райдеры могут отведать плов от шефа.

Въезд на территорию свободный, а значит просто приехать, посмотреть, поболеть за уральских райдеров могут все желающие.