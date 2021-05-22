Осталась неделя, чтобы проголосовать за объекты благоустройства на 2022 год

В округе для голосования за объекты благоустройства в городе и в поселках предложено девять проектов. На сегодняшнее утро на платформе 74.gorodsreda.ru проголосовало более 12 тысяч озерчан.

В голосовании лидирует сквер на площади им. Б. В. Броховича - 5775 голосов, за ним следует сквер 40-летия Победы, на третьем месте – восстановление дворового освещения по б. Гайдара у домов 18-26, около тысячи голосов у объекта «Обустройство пешеходного тротуара и установка наружного освещения вдоль ул. Федорова (от Метлинского шоссе до ул. 8 марта в п. Метлино)».

-Большинство голосов, отданных за благоустройство скверов, вполне оправданны, - говорит депутат фракции «Единая Россия» Андрей Лучников. - Жители Озерска хотят проводить время на благоустроенных территориях, и четко, большинством голосов, сформулировали запрос на комфортные места отдыха.

Краткий опрос жителей Озерска волонтерами во время проведения фестиваля творчества "ArtOzFest" и празднования Дня славянской письменности и культуры подтвердил мнение депутата: большинство голосовали за обустройство скверов. Для примера приведены аргументы двоих озерчан.

Татьяна:

-Бывает желание не нестись после работы домой, а прогуляться по парку или скверу, посидеть на лавочке, особенно в хорошую погоду. Специально для этого не пойдешь на «Бродвей», а я живу в старом городе, поэтому голосовала за сквер 40-летия Победы, который находится на берегу озера.

Михаил:

- Надеюсь, голосование решится в пользу сквера Броховича. Мне нравится это место, сочетание сталинской архитектуры Дворца культуры и открытого пространства самого сквера. Благоустройство – это всегда хорошо.

Напомним, проголосовать можно несколькими способами: непосредственно на платформе 74.gorodsreda.ru , авторизовавшись через личный кабинет на портале «Госуслуги» или по номеру телефона, а также с помощью волонтеров, которые ежедневно работают в будни с 9:00 до 18:00, в выходные с 10:00 до 20:00 в Центре культуры и досуга молодежи «Мир» по ул. Свердлова, 42. Ежедневно с 16:00 до 20:00 в ТК «Фестиваль» по ул. Дзержинского, 35.



Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа