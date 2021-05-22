Уважаемые жители округа! Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует!

25-26 мая 2021 на территории Челябинской области местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, град. При грозах шквалистое усиление ветра 15-20 м/с.

Правила поведения во время грозы:

Если вы дома:

• Закройте окна, двери, дымоходные и вентиляционные отверстия;

• Выключите бытовые электроприборы;

• Не разговаривайте по телефону;

• Не стойте рядом с окнами;

• Не подходите к электропроводке, антеннам, молниеотводу.

Если гроза застала вас на природе:

• Отключите сотовый телефон;

• В лесу опасно стоять под высокими деревьями – укройтесь на низкорослом участке;

• Если вы около водоема – отойдите подальше от берега. Ни в коем случае не купайтесь во время грозы!

• Мокрые одежда и тело повышают шанс поражения молнией.

• Не прячьтесь под одиноко стоящими деревьями, металлическими конструкциями;

• Не прислоняйтесь к отвесным стенам и скалам;

• Опасно находиться рядом с костром!

Если вы в автомобиле:

• Закройте все окна и опустите антенну

• Отключите сотовый телефон