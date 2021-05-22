Уважаемые жители округа! Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует!

25-26 мая 2021 на территории Челябинской области местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, град. При грозах шквалистое усиление ветра 15-20 м/с.
Правила поведения во время грозы:
Если вы дома:
• Закройте окна, двери, дымоходные и вентиляционные отверстия;
• Выключите бытовые электроприборы;
• Не разговаривайте по телефону;
• Не стойте рядом с окнами;
• Не подходите к электропроводке, антеннам, молниеотводу.
Если гроза застала вас на природе:
• Отключите сотовый телефон;
• В лесу опасно стоять под высокими деревьями – укройтесь на низкорослом участке;
• Если вы около водоема – отойдите подальше от берега. Ни в коем случае не купайтесь во время грозы!
• Мокрые одежда и тело повышают шанс поражения молнией.
• Не прячьтесь под одиноко стоящими деревьями, металлическими конструкциями;
• Не прислоняйтесь к отвесным стенам и скалам;
• Опасно находиться рядом с костром!
Если вы в автомобиле:
• Закройте все окна и опустите антенну
• Отключите сотовый телефон