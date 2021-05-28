Сотрудники «Поисково-спасательной службы Озерского городского округа» постоянно повышают уровень своей профессиональной подготовки

Спасатель первого класса Вадим Красичков прошел обучение в областном центре «ПРОФСПАС» по программе профессиональной подготовки «Водолаз 6 разряда».
По окончании успешно сдал теоретический экзамен и практически выполнил программу учебных водолазных спусков с пребыванием под водой. Вадим Красичков получил допуск к руководству водолазными работами и спусками, и их медицинскому обеспечению.
Вадим Александрович в «Поисково-спасательной службе Озерского городского округа» работает с момента её основания, владеет 8 спасательными профессиями. За время работы принимал участие в 4824 бытовых и поисково-спасательных работах.
Коллектив учреждения поздравляет Вадима Александровича с покорением новой профессиональной вершины, желает дальнейшего профессионального роста, движения вперед – к новым успехам.