Сотрудники «Поисково-спасательной службы Озерского городского округа» постоянно повышают уровень своей профессиональной подготовки

Спасатель первого класса Вадим Красичков прошел обучение в областном центре «ПРОФСПАС» по программе профессиональной подготовки «Водолаз 6 разряда».

По окончании успешно сдал теоретический экзамен и практически выполнил программу учебных водолазных спусков с пребыванием под водой. Вадим Красичков получил допуск к руководству водолазными работами и спусками, и их медицинскому обеспечению.

Вадим Александрович в «Поисково-спасательной службе Озерского городского округа» работает с момента её основания, владеет 8 спасательными профессиями. За время работы принимал участие в 4824 бытовых и поисково-спасательных работах.

Коллектив учреждения поздравляет Вадима Александровича с покорением новой профессиональной вершины, желает дальнейшего профессионального роста, движения вперед – к новым успехам.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47113/