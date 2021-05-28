Информация МРУ № 71: о ситуации по клещевым инфекциям

О ситуации по клещевым инфекциям на 28.05.2021.

По данным еженедельного мониторинга в Озерском городском округе (далее - ОГО) всего на 28.05.2021г. от укусов клещей пострадало 317 человек, из них 57 детей, что в 1,33 раза ниже аналогичного периода 2020 года (на 28.05.2020г. пострадало 423 человека, из них 95 детей).

Случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано.

Если Вас укусил клещ, то его необходимо исследовать на заражённость инфекциями с целью определения необходимости введения противоклещевого иммуноглобулина (профилактика клещевого энцефалита) или антибиотиков (для профилактики боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоз, моноцитарного эрлихиоза). Снятых клещей с кусочком влажной ваты следует поместить в плотно закрывающуюся емкость (например, стеклянный флакон). Клещей доставить в лабораторию как можно скорее. До доставки в лабораторию хранить их в холодильнике при температуре плюс +2+ 8ºС.

Исследовать клеща на территории ОГО можно:

• в вирусологической лаборатории ФГБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии ФМБА России», находящейся по адресу: г.Озерск, ул. Строительная, 2;

• в лаборатории «ИНВИТРО» по адресу: г.Озерск, ул. Октябрьская, д. 15 А;

• в лаборатории «Хеликс» адресу: г.Озерск, К. Маркса, 6.

С начала апреля 2021 года в вирусологической лаборатории ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России исследовано 182 клеща, из них 81 (44,5%) инфицированы боррелиями, 2 клеща (1,09%) были инфицированы вирусом клещевого энцефалита. 1 – (0,5%) - эрлихиозом.

В случае положительного результата клеща на зараженность клещевыми инфекциями нужно срочно обратиться к врачу. Доказано, что ранний прием антибиотиков (до 5 дней) в 98 % случаев предотвращает развитие боррелиоза. Своевременное (до четырех суток с момента укуса) введение противоклещевого иммуноглобулина позволяет уменьшить тяжесть клинического течения болезни.

После укуса клещом в течение 4-х недель необходимо наблюдать за состоянием здоровья: ежедневно измерять температуру тела и осматривать место укуса. В случае недомогания, повышения температуры, мышечных и суставных болей, появления увеличивающегося красного пятна (эритема) необходимо срочно обратиться к врачу, сообщив ему о факте присасывания клеща

С начала сезона от клещей обработано 427,66 га территорий Озерского городского округа.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47112/