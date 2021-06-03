Информация ММПКХ по перерасчету платы за отопление для жителей многоквартирных домов по ул. Дзержинского, 35 и б-ру Гайдара, 23

Перерасчет платы за отопление исходя из норматива потребления, выполненный в мае 2021 года для жителей многоквартирных домов по ул. Дзержинского, 35 и б-ру Гайдара, 23, произведен ММПКХ во исполнение предписания Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» (далее - ГЖИ) от 10.03.2020г. №916 К-Н-20, выданного по результатам проведенной проверки.

В ходе проверки ГЖИ было установлено, что расчеты за отопление в многоквартирных домах производятся исходя из показаний коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных в доме по ул. Дзержинского, 35. Кроме того, транзитом от указанного многоквартирного дома (в части ввода №2) подключен многоквартирный дом по б-ру Гайдара, 23, в котором отдельный прибор учета отсутствует.

При указанных обстоятельствах ММПКХ производило расчеты за отопление по показаниям общедомовых приборов учета неправомерно. Расчет должен был производиться по нормативу потребления. В связи с этим, Госжилинспекцией было выдано предписание о проведении перерасчета за период с декабря 2018 г.

В связи с тем, что в результате перерасчета существенно увеличился размер платы за отопление, ММПКХ готово рассмотреть возможность предоставления рассрочки гражданам, проживающим в домах по ул. Дзержинского, 35 и б-ру Гайдара, 23. Для этого необходимо обратиться с соответствующим письменным заявлением в адрес ММПКХ (ул. Матросова, 44) или направить электронное обращение на адрес почты: all_in@ozerskres.ru.

Справочно: С вопросами по правомерности перерасчета можно обратиться к начальнику отдела проверки обоснованности платежей за жилищно-коммунальные услуги Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» Голодовой Анне Андреевне +7 (351) 727-78-80.

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