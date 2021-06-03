Семь школ Челябинской области попали в топ-200

Семь школ Челябинской области вошли в топ-200 по подготовке абитуриентов для лучших вузов естественно-математического и инженерно-технического профилей.

Физико-математический лицей № 31 и 97 обогнали остальные школы региона, заняв 32 и 39 места соответственно. Лицей № 39 Озерска поставили на 130 строчку рейтинга, далее идет гимназия № 127 Снежинска – 154 место. Также в топ-200 попали образовательные учреждения Магнитогорска: Магнитогорский лицей им. Носова – 166 место, школа № 56 – 172-я, школа № 5 УИМ – 178-я.

Рейтинг возглавила Бауманская инженерная школа № 1 580, также в пятерку лучших вошли специализированные учебно-научные центры (СУНЦ) при МГУ и Новосибирском госуниверситете, Предуниверситарий МИФИ и Санкт-Петербургский Президентский физико-математический лицей № 239.

https://dostup1.ru/society/Sem-shkol-Chelyabinskoy-oblasti-popali-v-top-200_137709.html