Новогодние каникулы в России в 2022 году продлятся 10 дней

На старте 2022 года россиян ждут 10-дневные каникулы – они продлятся с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022.

В интервью ТАСС министр труда и социальной защиты России Антон Котяков также рассказал о других праздничных выходных 2022 года.

«На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней – к 31 декабря добавится девять дней в январе <...> С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим. Что касается майских праздников, то у нас и на первые числа, и на 9 Мая будет по четыре выходных дня», – рассказал он.

Напомним, в текущем году россиянам осталось дважды хорошо отдохнуть: в июне в честь Дня России выходными будут 12-14-е, в ноябре День народного единства будет отмечаться с 4 по 7-е включительно.

https://dostup1.ru/society/Novogodnie-kanikuly-v-Rossii-v-2022-godu-prodlyatsya-10-dney_137725.html