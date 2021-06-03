Коммунальщики прилагают максимальные усилия, чтобы устранить утечку воды

В данный момент коммунальщики демонтировали так называемый «тройник», на котором обнаружен свищ, и устанавливают новый.
- Сейчас предпринимаем все меры, чтобы вернуть полноценный напор воды в домах, отключили два водовода, поэтому в части домов старого города понижено давление воды в водопроводе. Надеемся, что в скором времени работы завершатся. Наши работники сталкиваются с техническими сложностями, бригада работает практически без перерыва, в воде. Вчера были на участке до 23 часов. Условия трудные, но мы понимаем, что для жителей это неприятная ситуация, поэтому работы мы выполним как можно быстрее, - пояснил начальник цеха водоснабжения ММПКХ Виктор Савкин.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа