Национально-культурный праздник Сабантуй-2021 в Челябинской области состоится 10 июля.

Соответствующее распоряжение губернатора опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Министерству культуры Челябинской области провести в Троицком городском округе 10 июля 2021 года национально-культурный праздник Сабантуй», – говорится в документе.

Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавирусной инфекции Сабантуй впервые прошел в онлайн-режиме, на интернет-площадке Дома дружбы народов.

Отмечается, что традиционный праздник окончания полевых работ проводится «в целях приумножения российского нематериального культурного наследия, сохранения национально-культурных традиций, установления творческих контактов между Челябинской областью и другими субъектами Российской Федерации, популяризации идей межнациональной толерантности».

Председателем оргкомитета назначен вице-губернатор Вадим Евдокимов.

Сабантуй – ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ, отмечается в большинстве российских регионов и более чем в 20 странах. Главным и самым популярным видом состязаний на Сабантуе является национальная борьба курэш. Также гости соревнуются в подъеме тяжестей, принимают участие в шуточных состязаний – бег в мешках, с ложкой во рту с положенным на нее яйцом, с ведрами на коромысле, бой мешками на бревне, битье глиняных горшков с завязанными глазами. Популярны также перетягивание каната, лазанье на высокий гладкий столб, наверху которого подвешен приз.

https://dostup1.ru/society/Sabantuy-2021-v-Chelyabinskoy-oblasti-sostoitsya-10-iyulya_137760.html