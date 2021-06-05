Погода в Челябинской области на ближайшие 7 дней обещает порадовать

Синоптики озвучили прогноз на неделю. Погода в Челябинске в ближайшие 7 дней обещает порадовать: будет тепло, солнечно и немного осадков.

Резких перепадов температуры не ожидается. Днем столбики термометров поднимутся до +19+24 градусов, а по ночам воздух будет охлаждаться до +12 С.

Сильного ветра не ожидается, отдельные порывы будут развивать скорость в среднем 8-11 метров в секунду.

В среду и четверг, 9 и 10 июня, ожидаются кратковременные дожди. Небо затянет тучами, но похолодания при этом не случится.

По данным Гидрометцентра, конец недели будет жарким: к воскресенью воздух прогреется до +24 градусов, а в следящий понедельник ожидается +27 С.

https://www.cheltv.ru/pogoda-v-chelyabinske-45/