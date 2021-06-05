День защиты детей в Озерске прошел весело и ярко

2 июня состоялась акция «Идем на снижение»: в течение всего дня стоимость одного катания на любом аттракционе составила 70 руб.
-Накатались дети вдоволь на всех аттракционах, - поделилась Надежда, мама двух сыновей. – Спасибо детскому парку за чистоту, за веселую атмосферу, за доброжелательность сотрудников.
3 июня на верхней площадке Детского парка под руководством забавных аниматоров появилась живописная аллея. Конкурс рисунков на асфальте был инициирован молодежной комиссией при Профсоюзной организации ФГУП «ПО «Маяк». Все юные художники получили призы за участие, ни один не ушел без подарка.
4 июня Детский парк встречал маленьких озерчан и их родителей большой праздничной развлекательной программой «Ура! Зажигает детвора!». Гостей праздника ждали яркие выступления солистов и участников творческих коллективов Культурно-досугового центра: «Вдохновение», «Купава», «Каблучок», «Шоу-класс», «Гармония», «Аюшка». Состоялся конкурс рисунков на асфальте «МелFest» на тему «Пусть всегда будет солнце!», в его организации помогли волонтеры ОТИ НИЯУ МИФИ. Николай Елисеев - председатель Объединенного совета обучающихся ОТИ НИЯУ МИФИ, стал одним из членов жюри.
- День защиты детей должен для каждого человека стать напоминанием о том, что мы в ответе за жизни маленьких жителей планеты. Пусть детские улыбки всегда освещают наш мир, и каждый ребёнок будет здоровым и счастливым, - отметили волонтеры.
Гостей ждали веселый аква-грим, сувенирные ряды от мастеров прикладного творчества. С интересом поучаствовали ребята и в благотворительной акции парка культуры и отдыха «Игрушка – в добрые руки», где каждый желающий мог принести свою игрушку и подарить её или обменять на другую. Самые активные участники праздника получили призы. Самые маленькие посетители с удовольствием катались на вновь открывшемся аттракционе «Сказка».
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа