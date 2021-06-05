Агентство стратегических инициатив объявило конкурс социальных проектов для школьников

АСИ объявило конкурс социальных проектов для школьников, победители которого получат бесплатные путевки в международный детский центр «Артек» на тематическую смену и станут участниками образовательной программы КАДРЫ БУДУЩЕГО ДЛЯ РЕГИОНОВ. Заявки принимаются до 21 июня 2021 года по электронной почте: konkurs.artek.asi@asi.ru. Итоги конкурса подведут 5 июля.

К участию приглашаются школьники 11-17 лет, у которых есть опыт социокультурного проектирования и реализации социально значимых проектов, меняющих жизнь в школе, городе, стране или во всем мире, в том числе участники программы АСИ «Кадры будущего для регионов», участники других конкурсов и программ по социально-экономическому развитию субъектов и предпринимательства.

Помимо заявки и документа, удостоверяющего личность, ребятам нужно будет собрать еще несколько документов:

Сертификаты, грамоты, подтверждающие лучшие личные достижения по социально-экономическому развитию регионов и предпринимательства за последние три года, но не более пяти копий дипломов.

Конкурсные материалы, которые должны содержать описание проекта, реализацию которого планирует участник Конкурса в текущем учебном году.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47275/