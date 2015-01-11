Роспотребнадзор составил диету для сдающих ЕГЭ

Роспотребнадзор выпустил памятку о питании школьников во время сдачи Единого госэкзамена – в ней отмечается, что диета должна быть усилена и качественно улучшена.

Так, в рационе должно присутствовать достаточное количество белков, витаминов и растительных жиров. А питаться необходимо не реже четырех раз в день.

В рационе должна быть морская рыба, так как в ней содержится цинк, способствующий улучшению памяти. Концентрацию внимания повысят богатые железом сухофрукты, зеленые овощи и обезжиренное мясо. Витамин С, содержащийся в цитрусовых, белокочанной капусте и томатах, поможет побороть стресс. Кальций, которым богаты молочные продукты, обеспечит нормальное функционирование нервной системы.

Высокое содержание в моркови каротина и витамина А очень хорошо стимулирует кровообращение и обмен веществ в мозге. Например, перед запоминанием систематизированной информации, такой, как даты исторических событий, формулы, цитаты, правила и аксиомы врачи советуют съедать по 150–200 граммов тертой моркови.

Госэкзамены у 11-классников стартуют с 31 мая

Улучшают концентрацию внимания, стимулируют деятельность мозга богатые кальцием, магнием, фосфором и никотиновой кислотой (витамин PP) орехи.

Рыбные продукты, морепродукты содержат большое количество незаменимых жирных кислот, благодаря которым мозг будет работать слаженно, без «поломок» и затруднений.

«Не следует увлекаться сахаром, конфетами, печеньем и другими продуктами с высоким содержанием простых углеводов, так как они придадут кратковременный энергетический толчок организму, и чувство усталости наступит раньше. Так же необходимо исключить чипсы, поскольку из-за высокого содержания жира желудку будет сложно их переварить при сильном эмоциональном напряжении. Жевать в процессе обучения не рекомендуется: прочитанные строчки “съедятся” вместе с пищей и забудутся через десять минут», – отметил замруководителя Роспотребнадзора по Челябинской области, заместитель главного санврача региона Владимир Ефремов.

Школьникам не рекомендуется принимать крепкий чай, кофе, кока-колу и злоупотреблять никотином, поскольку кофеин, содержащийся в этих продуктах, способствуют истощению нервной системы и снижает функциональные резервы организма. Из-за кофеина кратковременно повышается работоспособность ночью, но на следующий день школьник будет чувствовать себя усталым и очень нервничать. Лучше отдать предпочтение чаям из трав мяты, липового цвета или ромашки.

В период сдачи экзаменов очень важно соблюдать питьевой режим. Недостаток воды в организме резко снижает скорость нервных процессов. Даже небольшой дефицит способен вызвать быструю усталость и головные боли. Исследования показали, что учащиеся, имевшие доступ к воде в течение всего школьного дня, гораздо лучше справлялись с тестами, оценивающими их мыслительные способности, лучше сосредотачивались, легче усваивали новую информацию и меньше страдали от головной боли.

При этом, как подчеркнули в ведомстве, речь идет о простой воде. А вот напитки с большим содержанием сахара лучше избегать, так как из-за них уровень энергии падает сразу после того, как они будут выпиты.

https://dostup1.ru/society/Rospotrebnadzor-sostavil-dietu-dlya-sdayuschih-EGE_137813.html