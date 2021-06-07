«Поедим?» Готовим «Шулюм» вместе с Главой округа Евгением Щербаковым

Обычно съёмки программы "Поедим" проходят в ресторане "Чин-Чин"...Но мы любим и умеем выходить за рамки привычного, и на этот раз мы отправились в гости к Главе Озёрского городского округа Евгению Щербакову, чтобы приготовить блюдо с загадочным названием "Шулюм"!