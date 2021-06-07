«Поедим?» Готовим «Шулюм» вместе с Главой округа Евгением Щербаковым

7 июня озерские поклонники творчества великого русского поэта собрались у памятника Александру Сергеевичу Пушкину. Центральная городская библиотека подготовила для жителей города мероприятие в необычном формате «Квартирника». Подробнее
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин опроверг информацию о принудительной вакцинации россиян от коронавируса. Такие слухи появились после того, как на обсуждение парламентариев вынесли законопроект о включении вакцинации от коронавируса в Национальный календарь профилактических прививок Подробнее
Спасатели эвакуировали в поселок Слюдорудник заблудившуюся семью из трех человек, в том числе 10-летнюю девочку. Об этом 7 июня сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области Подробнее
Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе штраф на 100 тыс. рублей, выписанный предприятию из Озерска (Челябинская область) за фальсификацию масла, – до этого аналогичное решение выносили суды первой и апелляционной инстанций Подробнее
На основании постановления администрации Озерского городского округа от 15 апреля 2021 № 859 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2021 год» на территории Озерского городского округа устанавливаются: Подробнее
АСИ объявило конкурс социальных проектов для школьников, победители которого получат бесплатные путевки в международный детский центр «Артек» на тематическую смену и станут участниками образовательной программы КАДРЫ БУДУЩЕГО ДЛЯ РЕГИОНОВ Подробнее
Обычно съёмки программы "Поедим" проходят в ресторане "Чин-Чин"...Но мы любим и умеем выходить за рамки привычного, и на этот раз мы отправились в гости к Главе Озёрского городского округа Евгению Щербакову, чтобы приготовить блюдо с загадочным названием "Шулюм"!