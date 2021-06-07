На Южный Урал надвигается кратковременный грозовой фронт

На Южный Урал надвигаются дожди с грозами – пик осадков придется на среду, 9 июня.

В этот день в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. В разных частях области будет от плюс 17 до плюс 22 градусов, на юге – до 26. При порывах ветер сможет достигать 14 м/с.

К четвергу грозовой фронт пройдет, но кратковременные осадки по-прежнему останутся. Облачность сменится на переменную, однако показания термометра не изменятся.

Полностью осадки пройдут только к пятнице, 11 июня. В регионе также ожидается переменная облачность, при этом станет еще немного теплее – от 20 до 25 градусов выше нуля. Ветер практически полностью стихнет.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnyy-Ural-nadvigaetsya-kratkovremennyy-grozovoy-front_137848.html