На Южном Урале до конца недели не будет сильной жары

9 июня в Челябинской области сохранится безветренная, сухая, умеренно теплая погода. По данным Челябинского гидрометцентра, температура воздуха не превысит 21 градуса по Цельсию.

По данным синоптиков, утром 9 июня в Челябинске и области 13-15 градусов тепла. Днем потеплеет до 21 градуса. Солнце должно выглянуть из-за туч к 11 часам, осадков не ожидается. Скорость ветра не превысит 8 метров в секунду.

Теплая, но без жары погода, согласно прогнозу, сохранится до конца недели: дневные температуры будут постепенно нарастать и в воскресенье, 13 июня, дойдут до +25 градусов. Начало следующей недели отметится уже тридцатиградусной жарой.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/na-yuzhnom-urale-do-kontsa-nedeli-ne-budet-silnoy-zhary/