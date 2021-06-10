Администрация и депутаты подключились к разбирательству по ошибочным начислениям за услуги ЖКХ

10 июня в актовом зале школы № 33 состоялось собрание жителей многоквартирных домов по ул. Дзержинского, 53 и Гайдара, 23. В начале июня собственникам квартир пришли квитанции об оплате счетов за отопление в период с 2018 по февраль 2021 года с перерасчётом. Обозначенная задолженность составляет от 5 до 15 тысяч рублей с квартиры. Участие в собрании приняли лидер Озерского местного отделения «Единой России» Максим Шитов и председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер.
По словам представителей ММПКХ, перерасчет за отопление связан с предписанием Государственной жилищной инспекции. Оно появилось по результатам проведенной проверки. В ходе нее ГЖИ установила, что расчеты за отопление в многоквартирных домах производятся исходя из показаний общедомовых приборов учета, установленных в доме по ул. Дзержинского, 35. Кроме того, транзитом от указанного многоквартирного дома был подключен и дом по б-ру Гайдара, 23, в котором отдельный прибор учета отсутствует. Из документа следует, что ММПКХ производило расчеты за отопление по показаниям общедомовых приборов учета неправомерно. Расчет должен был производиться по нормативу потребления.
В свою очередь и управляющая организация «Система» не уведомила жителей о том, что снимать и подавать показания с двух многоквартирных домов по одному счетчику она не имеет права.
- Почему мы, жители, должны оплачивать финансовые ошибки, допущенные не по нашей вине? О проблеме знали и наша управляющая компания, и ММПКХ, однако никаких действий для ее решения предпринято не было, - возмутились на собрании собственники квартир. - Действия коммунальщиков не должны ложиться финансовым грузом на плечи жителей.
Проблема коснулась по меньшей мере 1200 жителей Озерска. Участников собрания разъяснения ММПКХ не удовлетворили. Предложение о рассрочке платежа было отвергнуто единогласно. Большинство выступающих настаивали на том, что, поскольку ММПКХ производило расчеты за отопление по показаниям общедомовых приборов учета неправомерно, жители не должны оплачивать квитанции с перерасчетом.
Сергей Гергенрейдер и Максим Шитов поддержали возмущенных участников собрания. Депутаты предложили создать инициативную группу, в которую войдут жильцы домов Дзержинского, 35 и Гайдара, 23. Собственники квартир изучат всю документацию по сложившейся ситуации и примут дальнейшие решения. По предварительным данным, у них есть намерения оспорить предписание ГЖИ в судебном порядке. Известно, что похожая ситуация складывается и еще в нескольких домах Озерска. В частности, получить перерасчет в ближайшее время могут собственники квартир дома на Карла Маркса, 4.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа