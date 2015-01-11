Всероссийская акции #ОкнаРоссии

Центр культуры и досуга молодежи предлагает жителям Озерского городского округа принять участие во Всероссийской акции #ОкнаРоссии.

Акция посвящена празднованию Дня России.

Жители Озерска украшают окна своих домов к празднику

Для участия нужно нужно:

Украсить свои окна флагом России или рисунками, картинками, надписями, посвященными России, своей малой Родине, с помощью красок, наклеек, трафаретов, чтоб украшенное окно было видно с улицы.

Нарисовать на окне контуры сердца. Не закрашивая рисунок, сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из окна через сердце, выложить в социальных сетях с хештегами акции и рассказом о своем городе, дворе, Родине.

Выполнив одно из условий, опубликовать фотографии у себя на странице ВК с хештегами #ОкнаРоссии #ОкнаРоссииОзерск2021 и рассказом о своем городе, дворе, малой Родине.

Автор поста, набравшего наибольшее количество лайков, будет признан победителем и получит ПРИЗ от МБУ «ЦКиДМ» - 2 билета в кино и памятный подарок.

Инф. предоставлена ЦКиДМ

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47332/