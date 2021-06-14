Экстренное предупреждение

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/):

Во второй половине дня 15-17 июня в южной половине Челябинской области местами ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха +36,+37°, грозы, град. При грозах порывы ветра до 20 м/с.

Повышается вероятность возникновения ЧС не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением количества ДТП на автодорогах и на железной дороге в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна; созданием аварийных ситуаций на транспорте при перевозке АХОВ и пожаро-, взрывоопасных веществ; обострениями сердечно-сосудистых заболеваний у населения, возможными тепловыми ударами; гибелью птиц в промышленном птицеводстве; пожарами на объектах экономики и в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне, возникновением лесных пожаров, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличением площади природных пожаров до крупных авариями на объектах и линиях энергосистем.