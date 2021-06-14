Небо. СосныТрио. В Озерске состоялся концерт актерского трио «Трое»

В субботу, в День России, события, происходящие вот уже месяц на площадке «Летнего театра» в парке, достигли своей кульминации. С триумфом и аншлагом прошел концерт «Массаж души» трио «Трое».

Артисты театра «Наш дом», только появились и еще не успели вступить на площадку, а уже были награждены дружными аплодисментами зала. Первая прозвучавшая композиция «Что за сказочная ночь сегодня выдалась…» незримыми нитями связала зрителей и исполнителей, и это теплое единение сохранялось на протяжении полутора часов.

Из всего необъятного наследия музыкальной культуры заслуженному артисту России Вохобжону Азимову, артистам Юлии Гусевой и Андрею Иодловскому удается подбирать самый изысканный репертуар. В их исполнении органично звучали и соединялись, казалось бы, совсем несоединимые мелодии. Это были ария Магдалины из рок-оперы «Иисус Христос – Суперзвезда» Эндрю Ллойда Уэббера, колыбельная Клары из «Порги и Бесс» Гершвина, «Нагила хава» и многие другие зарубежные композиции. Артисты были не прочь привлечь в ряды полиглотов и уважаемую публику, которая на этот раз с их подачи подхватила припев песенки на испанском языке. И совершенно невероятные просторы для творчества открывают русские романсы, в которых звучат и нежность, и ирония, а подчас неприкрытый сарказм. На ура приняла публика и новую придумку артистов – микро-мини перлы, в которых строки известных песен преподносятся с непередаваемой интонацией, вызывая хохот и аплодисменты зала. Как и положено, в финале артистов искупали в овациях, преподнесли им цветы.

- Сегодня пели в необычной обстановке, на природе, - поделилась Юлия Гусева. - Мы много ездим, бываем в разных местах. Именно сегодня вспомнился концерт на берегу моря в Сочи, где в качестве декорации был закат и огромный солнечный диск, уходящий за горизонт. Пели «Чаттанугу» и проехавший мимо поезд нам просигналил. Что касается сегодняшних ощущений – все было роскошно, удивительный контакт с залом, замечательный опыт выступлений на природе, который нужно ввести в постоянную практику.

Не было предела зрительским восторгам.

Евгений Войщев: - Я своих коллег люблю, рад в очередной раз с ними повстречаться. Это, как говорят – отпад без наркоза. Такой фейерверк радости, эмоций, просто блеск!

Наталья : - Я фанат трио «Трое» с первого концерта. Не пропустила ни одного выступления, которые проходили в городе. Это любовь с первого взгляда, с первой ноты. Иду всегда, как на праздник. Заряд остается на неделю и больше. Жалею только о том, как быстро, на одном дыхании пролетает выступление. Каждая песня – мини-спектакль. Уровень высочайший!

Информация предоставлена озерским театром драмы и комедии "Наш дом"

Фото: Владимир Чирков, Владимир Оськин

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47351/