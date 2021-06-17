2021-06-18YEKT12:00:00 | Новости Городские новости Выразили уважение и признательность тем, кто стоит на страже здоровья людей Сегодня, накануне Дня медицинского работника, председатель Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер вместе со своими коллегами по депутатскому корпусу поздравили с профессиональным праздником руководителей и коллективы медицинских учреждений Озерска.

В настоящее время День медицинского работника стал особенно значим. Больше года мы живём в условиях пандемии. Ковид кардинально изменил нашу жизнь, пришёл неожиданно и нанёс большой ущерб. Именно профессионализм и самоотверженный труд медицинских работников позволили избежать больших человеческих жертв. В борьбе с новой короновирусной инфекцией работники здравоохранения фактически совершили подвиг.

Накануне праздничной даты депутаты фракции «Единая Россия» поздравили на рабочих местах коллективы и руководителей медицинских учреждений округа: городской взрослой и детской поликлиник, отделения скорой помощи, заводской поликлиники, отделения АСДОК, Центра профессиональной радиационной патологии и отделения амбулаторного гемодиализа.

С ростом числа заболевших врачи вновь оказались на передовой. В преддверии профессионального праздника депутаты постарались порадовать, зарядить энергией медицинских работников, поскольку приподнятое настроение – один из главных факторов хорошего самочувствия.

Председатель Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер и депутат, руководитель общественной приёмной губернатора Челябинской области в Озерском городском округе Валентина Сылько поздравили и поблагодарили заведующую городской поликлиникой №1 Ирину Егорову. Пожелали ей и всему коллективу здоровья, позитивного настроя.



Ирина Викторовна в свою очередь подчеркнула, что для всех сегодня самое важное – это спокойная эпидемиологическая ситуация:

– Несмотря на то, что сегодня предпраздничный день, мы все работаем. Поступают звонки, обращаются пациенты, мы делаем всё, чтобы не допустить роста заболеваемости.



Заведующая городской поликлиникой обратилась к озерчанам с просьбой – обязательно соблюдать необходимые санитарно-защитные меры и вакцинироваться.

Для старшей медицинской сестры отделения профилактики АСДОК Клары Горбачёвой визит стал очень приятным сюрпризом, она была искренне рада гостям и тёплым словам.









– От Собрания депутатов, от партии «Единая Россия» поздравляем вас с профессиональным праздником, – обратился к Кларе Канафиевне Сергей Гергенрейдер. – Желаем успехов, здоровья вам и вашему коллективу, сил, терпения для преодоления всех трудностей. Вы спасаете наших родных и близких, часто рискуя своим здоровьем. Берегите себя. С праздником!

В Детской поликлинике поздравления от депутатского корпуса принимала заведующая четвёртым педиатрическим отделением Анастасия Коптякова.













– Вы стоите на страже здоровья наших маленьких озерчан, – отметила депутат Валентина Сылько. – Мы уверены, что наши дети и внуки в надёжных руках. Даже самые передовые технологии не могут заменить ваших тёплых рук, ласкового отношения, которое для маленьких пациентов особенно важно. Желаем вам оптимизма, доброго здоровья и неиссякаемых сил.

На станции отделения скорой помощи побывал заместитель председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков. Он обратился к коллективу со словами благодарности, отметив, что в трудную минуту именно они оказываются рядом:

– Днем и ночью вы готовы сделать все, чтобы спасти жизнь и здоровье наших горожан. Многим из вас приходится работать на пределе собственных сил, с честью выполняя профессиональный и человеческий долг. Желаю поменьше сложных случаев и всегда благополучных исходов, полного выздоровления спасенных вами людей. Искренне желаю каждому сотруднику огромного счастья, любви, отличной зарплаты и, конечно же, здоровья!













Заведующий отделением скорой медицинской помощи Андрей Новик поблагодарил за поздравление и пожелал всем жителям округа здоровья и, чтобы у озерчан было поменьше поводов обращаться в «скорую».

Вместе с поздравлениями депутаты вручали медицинским работникам цветы, подарки и памятные сувениры.

Информация предоставлена: В настоящее время День медицинского работника стал особенно значим. Больше года мы живём в условиях пандемии. Ковид кардинально изменил нашу жизнь, пришёл неожиданно и нанёс большой ущерб.Именно профессионализм и самоотверженный труд медицинских работников позволили избежать больших человеческих жертв. В борьбе с новой короновирусной инфекцией работники здравоохранения фактически совершили подвиг.Накануне праздничной даты депутаты фракции «Единая Россия» поздравили на рабочих местах коллективы и руководителей медицинских учреждений округа: городской взрослой и детской поликлиник, отделения скорой помощи, заводской поликлиники, отделения АСДОК, Центра профессиональной радиационной патологии и отделения амбулаторного гемодиализа.С ростом числа заболевших врачи вновь оказались на передовой. В преддверии профессионального праздника депутаты постарались порадовать, зарядить энергией медицинских работников, поскольку приподнятое настроение – один из главных факторов хорошего самочувствия.Председатель Собрания депутатов округадепутат, руководитель общественной приёмной губернатора Челябинской области в Озерском городском округепоздравили и поблагодарилизаведующую городской поликлиникой №1Пожелали ей и всему коллективу здоровья, позитивного настроя.Ирина Викторовна в свою очередь подчеркнула, что для всех сегодня самое важное – это спокойная эпидемиологическая ситуация:Заведующая городской поликлиникой обратилась к озерчанам с просьбой – обязательно соблюдать необходимые санитарно-защитные меры и вакцинироваться.Для старшей медицинской сестры отделения профилактики АСДОКвизит стал очень приятным сюрпризом, она была искренне рада гостям и тёплым словам.обратился кКларе Канафиевне Сергей Гергенрейдер. –Детской поликлинике поздравления от депутатского корпуса принимала заведующая четвёртым педиатрическим отделениемотметила депутатНа станции отделения скорой помощи побывал заместитель председателя Собрания депутатов. Он обратился к коллективу со словами благодарности, отметив, что в трудную минуту именно они оказываются рядом:Заведующий отделением скорой медицинской помощипоблагодарил за поздравление и пожелал всем жителям округа здоровья и, чтобы у озерчан было поменьше поводов обращаться в «скорую».Вместе с поздравлениями депутаты вручали медицинским работникам цветы, подарки и памятные сувениры.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-06-18YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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