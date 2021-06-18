2021-06-19YEKT08:00:00 | Новости Городские новости Евгений Щербаков поздравил озерских медработников с профессиональным праздником Накануне Дня медицинского работника глава округа Евгений Щербаков и заместитель главы по социальным вопросам Оле Ланге побывали с поздравлениями в нескольких медицинских учреждениях Озерска.

Первыми поздравили сотрудников Межрегионального управления № 71 ФМБА России, которые стоят на страже санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и во время пандемии проявили свойственный им профессионализм: выявляли очаги инфекции, предпринимали все меры, чтобы не допустить масштабного распространения коронавируса в округе, работая без выходных. Евгений Щербаков и главный государственный санитарный врач по Озерскому городскому округу Эдуард Будущев отметили особый вклад коллектива МРУ № 71 в борьбу с пандемией и вручили сотрудникам Почетные грамоты губернатора Челябинской области, благодарственные письма Федерального медико-биологического агентства России, Почетные грамоты администрации Озерского городского округа.



Следующим пунктом поздравительного визита стал Центр гигиены и эпидемиологии №71 ФМБА России.

- С весны прошлого года мы встретились с незнакомой инфекцией. Чтобы выполнить задачи, стоящие перед нашим Центром, нам потребовалась определенная помощь. В эти трудные дни мы нашли поддержку в лице главы округа Евгения Юрьевича Щербакова и генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» Михаила Ивановича Похлебаева. «Маяком» были закуплены средства индивидуальной защиты, а самое главное, оборудование для ПЦР-лаборатории стоимостью 42 миллиона рублей. На этом уникальном оборудовании, которого нет нигде в Челябинской области, мы сделали более 36 тысяч ПЦР-тестов, — отметил руководитель ЦГиЭ Игорь Ширяев.

Евгений Щербаков поздравил сотрудников Центра:

- Хочу высказать слова искренней благодарности за ваш героический труд. Желаю вам праздничного настроения, здоровья вам и вашим близким, счастья, чтобы вас дома всегда ждали!

Достижения сотрудников Центра гигиены и эпидемиологии отметили наградами разных уровней.



Персонал Клинической больницы № 71 также в этот день принимал поздравления от руководителей округа.

- Уважаемые сотрудники Клинической больницы! Каждая семья, каждый житель нашего города встречается с вами в течение своей жизни. Вы спасаете, помогаете, стоите на страже здоровья озерчан. Восхищаюсь вашим трудовым подвигом, вы бесстрашно встали на пути пандемии, не жалея своих сил, своего здоровья. Низкий вам поклон и благодарность от всех жителей Озерска! - обратился к медработникам глава округа.

Далее прошла церемония награждения. Главный врач Клинической больницы № 71 Евгений Фомин вручил награды врачам, медицинским сестрам, санитаркам, лаборантам. За свой самоотверженный и достойный труд были отмечены более 90 человек.

Ранее в Челябинске озерским врачам за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией, губернатор Алексей Текслер вручил Почетные грамоты Президента Российской Федерации. Государственной награды были удостоены заведующий пульмонологическим отделением Клинической больницы № 71 Владимир Рыжов, заведующий первым инфекционным отделением КБ № 71 Константин Аржанников, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии КБ № 71 Александр Гусев.

Среди наград, которыми отмечены 18 июня сотрудники Клинической больницы № 71: нагрудный Знак отличника здравоохранения РФ, Почетная грамота министерств здравоохранения РФ и Челябинской области, нагрудный знак «А.И. Бурназян» - ведомственный знак отличия Федерального медико-биологического агентства, золотой, серебряный и бронзовый кресты ФМБА России, Почетная грамота ФМБА России, юбилейная медаль «75 лет атомной отрасли», благодарственные письма ФОМС.

Глава округа не мог не отметить Почетной грамотой одну из медицинских сестер Фаину Федоровну Курепову, всю свою жизнь посвятившую медицине. Она 62 года работала старшей медсестрой в стоматологической поликлинике. В свои 84 года Фаина Федоровна полна энергии и бодрости духа.

Многие из медицинских работников в этот день находились на работе, и не могли оставить свой пост, заслуженные награды им передадут позже. Никого в зале не оставило равнодушным



Информация предоставлена: Первыми поздравили сотрудников Межрегионального управления № 71 ФМБА России, которые стоят на страже санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и во время пандемии проявили свойственный им профессионализм: выявляли очаги инфекции, предпринимали все меры, чтобы не допустить масштабного распространения коронавируса в округе, работая без выходных.и главный государственный санитарный врач по Озерскому городскому округуотметили особый вклад коллектива МРУ № 71 в борьбу с пандемией и вручили сотрудникам Почетные грамоты губернатора Челябинской области, благодарственные письма Федерального медико-биологического агентства России, Почетные грамоты администрации Озерского городского округа.Следующим пунктом поздравительного визита стал Центр гигиены и эпидемиологии №71 ФМБА России.— отметил руководитель ЦГиЭпоздравил сотрудников Центра:Достижения сотрудников Центра гигиены и эпидемиологии отметили наградами разных уровней.Персонал Клинической больницы № 71 также в этот день принимал поздравления от руководителей округа.- обратился к медработникам глава округа.Далее прошла церемония награждения. Главный врач Клинической больницы № 71вручил награды врачам, медицинским сестрам, санитаркам, лаборантам. За свой самоотверженный и достойный труд были отмечены более 90 человек.Ранее в Челябинске озерским врачам за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией, губернаторвручил Почетные грамоты Президента Российской Федерации. Государственной награды были удостоены заведующий пульмонологическим отделением Клинической больницы № 71, заведующий первым инфекционным отделением КБ № 71, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии КБ № 71Среди наград, которыми отмечены 18 июня сотрудники Клинической больницы № 71: нагрудный Знак отличника здравоохранения РФ, Почетная грамота министерств здравоохранения РФ и Челябинской области, нагрудный знак «А.И. Бурназян» - ведомственный знак отличия Федерального медико-биологического агентства, золотой, серебряный и бронзовый кресты ФМБА России, Почетная грамота ФМБА России, юбилейная медаль «75 лет атомной отрасли», благодарственные письма ФОМС.Глава округа не мог не отметить Почетной грамотой одну из медицинских сестер, всю свою жизнь посвятившую медицине. Она 62 года работала старшей медсестрой в стоматологической поликлинике. В свои 84 года Фаина Федоровна полна энергии и бодрости духа.Многие из медицинских работников в этот день находились на работе, и не могли оставить свой пост, заслуженные награды им передадут позже. Никого в зале не оставило равнодушным слайд-шоу : на фотографиях запечатлены сотрудники КБ № 71 во время пандемии и работе в «красной зоне» ковидного госпиталя.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-06-19YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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