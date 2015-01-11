С 18 мая 2021 года стартовала международная премия #МыВместе, проводимая платформой «DOBRO.RU» и Ассоциацией волонтерских центров. Прием заявок продлится до 5 июля 2021 года.

Цель Премии - развитие культуры взаимопомощи, поддержки лидеров социальных изменений и инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни.

Победители получат гранты на реализацию своей инициативы до 2.5 млн рублей, сертификаты на участие в обучающих стажировках, поддержку от партнеров Премии.

Участниками Премии могут стать: граждане Российской Федерации в возрасте от 14 лет - волонтеры, представители некоммерческих организаций, медиа сферы, коммерческих структур, реализующих социальные проекты, а также некоммерческие и коммерческие организации, осуществляющие социально полезную деятельность или реализующие социальные проекты.

Ознакомиться с подробностями и подать заявку на участие можно на сайте https://премия.мывместе.рф/.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47441/