В Озерске военный оркестр соединения Росгвардии поздравил жителей с Днем города

Военный духовой оркестр ордена Красной Звезды дивизии по охране важных государственных объектов и специальных грузов Уральского округа войск национальной гвардии поздравил жителей Озерска с Днем города и 73-й годовщиной градообразующего предприятия.

Военные музыканты под управлением майора Алексея Донского порадовали горожан и гостей праздника, выступив у памятника Игорю Курчатову, расположенного рядом с управлением предприятия, охрану которого обеспечивает соединение Росгвардии.

Для работников комбината и жителей это стало приятной неожиданностью. Многие выглядывали из окон своих домов, гуляющие подходили и благодарили музыкантов за прекрасную игру и подаренное настроение.

Концерт для озерчан состоялся также в городском парке культуры и отдыха. Несмотря на пасмурную погоду, зрителей собралось много. Все с удовольствием слушали военный оркестр, некоторые танцевали в ритм популярных мелодий.

Концерты военного оркестра дивизии стали давней традицией. Военные музыканты радуют горожан, выступая на площадях и улицах города в праздники и в дни патриотических акций.

Источник: https://rosguard.gov.ru

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47440/