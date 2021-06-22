Холодное водоснабжение дома по б. Гайдара, 5 в ближайшее время будет восстановлено

В многоквартирном доме несколько дней отсутствует холодная вода из-за утечки на участке водопроводной сети.

Управляющая организация «Фарватер», обслуживающая многоэтажку, в понедельник приступила к земляным работам. Однако работа продвигалась крайне медленно из-за нескоординированных действий представителей управляющей компании. Жильцы порядка 100 квартир вынуждены набирать воду в соседнем доме.

Администрация округа не осталась в стороне от проблемы: в срочном порядке были проведены переговоры с подрядчиком, который выполнит ремонт поврежденной трубы. ММПКХ оказало «Фарватеру» содействие в откачке воды в месте утечки. Ситуацию взяли под строгий контроль прокуратура и Роспотребнадзор, которые определят степень ответственности управляющей компании.

По словам представителя управляющей организации «Фарватер», в ходе работ выяснилось, что труба нужного диаметра в Озерске отсутствует, ее заказали в другом городе. Сегодня после 13:00 начнется установка нового отрезка трубы на водоводе. Как уже сообщалось, на время отсутствия холодной воды жильцам был предоставлен доступ к точке водовода в соседнем доме, на Гайдара, 7. Качество воды соответствует всем химико-бактериологическим параметрам после проведенного анализа.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа