Экстренное предупреждение

Согласно санитарным нормам, каждая организация в России должна обустроить специальную зону для сбора и хранения отходов. В большей степени для этого подходят мусорные контейнеры, которые постоянно модернизируются и становятся более современными. Данные изделия делятся на две большие группы - в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Наибольшим спросом пользуются металлические мусорные баки, которые отличаются высокой прочностью и способностью выдерживать большие нагрузки. Подробнее
Каслинский завод архитектурно-художественного литья (ООО «КЗАХЛ», входит в Группу Мечел) отлил бронзовый памятник, посвященный героической борьбе челябинских медицинских работников с пандемией коронавируса Подробнее