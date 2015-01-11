Экстренное предупреждение

Преимущества пластиковых и металлических мусорных баков: что выбрать?

металлические мусорные баки https://plastiktara.ru/metallicheskie-konteineri-dlya-sbora-othodov

Согласно санитарным нормам, каждая организация в России должна обустроить специальную зону для сбора и хранения отходов. В большей степени для этого подходят мусорные контейнеры, которые постоянно модернизируются и становятся более современными. Данные изделия делятся на две большие группы - в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Наибольшим спросом пользуются металлические мусорные баки, которые отличаются высокой прочностью и способностью выдерживать большие нагрузки. Подробнее