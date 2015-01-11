В России стартует углубленная диспансеризация для перенесших коронавирус

С 1 июля 2021 года в России стартует расширенная диспансеризация, в том числе для пациентов, переболевших COVID-19.

«Углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией», – говорится в постановлении правительства.

Первый этап диспансеризации проводится в целях выявления у граждан, перенесших COVID-19, признаков развития хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами. В частности, он включает в себя общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с шестиминутной ходьбой, спирометрию, рентген грудной клетки, прием терапевта. Также в этот список входят анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.

Второй этап проводится в целях уточнения диагноза и включает эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

«По результатам углубленной диспансеризации в случае выявления хронических неинфекционных заболеваний, в том числе связанных с перенесенной коронавирусной инфекцией, гражданин в установленном порядке ставится на диспансерное наблюдение, при наличии показаний ему оказывается соответствующее лечение и медицинская реабилитация в порядке, установленном министерством здравоохранения РФ, предоставляются лекарственные препараты в соответствии с законодательством РФ», – говорится в постановлении.

Оповещать о необходимости пройти процедуры будут путем звонков из поликлиник, по SMS, электронной почте или в личный кабинет на портале госуслуг.

https://dostup1.ru/medicine/V-Rossii-startuet-uglublennaya-dispanserizatsiya-dlya-perenesshih-koronavirus_138465.html