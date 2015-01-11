Водитель из Кыштыма до приезда спасателей провисел с зажатой в лобовом стекле головой

В Кыштыме спасатели деблокировали водителя из перевернувшегося автомобиля – до их приезда мужчина висел с зажатой в отверстии лобового стекла головой.

Инцидент произошел поздним вечером 1 июля на улице Калинина. Водитель на ВАЗ-2107 не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, где автомобиль перевернулся.

«Голова водителя оказалась зажата в проеме лобового стекла. Над шеей угрожающе нависла всем весом передняя часть автомобиля. При помощи гидравлического инструмента водителя деблокировали. Спасателям потребовалась исключительная точность работы с мощным инструментом и предельная аккуратность каждого движения», – отметили в пресс-службе ПСС.

После случившегося мужчина смог самостоятельно подняться и идти. Спасатели сопроводили его до автомобиля «скорой» и передали медикам.

https://dostup1.ru/accident/Voditel-iz-Kyshtyma-do-priezda-spasateley-provisel-s-zazhatoy-v-lobovom-stekle-golovoy_138522.html