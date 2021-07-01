Уважаемые госавтоинспекторы, ветераны службы ГАИ - ГИБДД!

Сегодня трудно переоценить роль сотрудников ГИБДД. С каждым годом возрастает численность транспорта, все более интенсивным становится движение на дорогах Озерского городского округа. В данной ситуации работа госавтоинспекторов крайне трудна, но настолько же и необходима. Ваша служба требует от вас специальных знаний, большой ответственности, исключительной выдержки, личного мужества и преданности избранному делу.
Безопасность, порядок на дорогах - задача многогранная, и большую роль здесь играют профилактические мероприятия. Важно не только фиксировать нарушения, а предупреждать их, воспитывать культуру поведения всех участников движения. На наш взгляд, к выполнению этих задач сотрудники Госавтоинспекции подходят с максимальной ответственностью, показывают примеры профессионализма, собранности и порядочности.
Все участники дорожного движения хотят видеть в вас компетентных сотрудников полиции и объективных инспекторов, внимательных к людям, готовых всегда прийти на помощь.
Мы благодарим тех, кто добросовестно выполняет свой долг. Желаем всему личному составу озерской Госавтоинспекции всегда держать ситуацию под контролем, в личной жизни - счастья, здоровья, благополучия.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков.
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа