Информация о заболеваемости COVID-19

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 28.06.2021г. по 04.07.2021г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 86 новых случаев заболевания COVID-19.

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 28.06.2021г. по 04.07.2021г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 86 новых случаев заболевания COVID-19.

За этот период выздоровели 36 человек.

В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.

Применяется комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V).

По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России, по состоянию на утро 05.07.2021 Компонентом I вакцины «Гам-Ковид-Вак» привито 13232 человек, Компонентом II вакцины «Гам-Ковид-Вак» – 10029 человек.

Для желающих защитить себя и окружающих от коронавирусной инфекции, в городской и заводской поликлиниках работают кабинеты вакцинации.

Предварительная запись для тех, кто планирует поставить вакцину в течение месяца на сайте КБ № 71 Вакцинация городская поликлиника

Запись на вакцинацию доступна по телефонам:

4-40-90 (городская поликлиника),

2-50-12 (заводская поликлиника).

Также можно прийти без предварительной записи в кабинет № 602 городской поликлиники или кабинеты № 35, 36 заводской поликлиники (для всех жителей Озерска). Вакцина будет поставлена в день обращения. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС.

График работы кабинетов вакцинации в заводской поликлинике:

пн, ср, пт - 8:30-15:00; вт, чт - 12:00-18:30.

График работы кабинета № 602 в городской поликлинике:

пн-пт - 8:00-18:00

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47584/