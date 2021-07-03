В Челябинской области резко похолодает на 10 градусов

В Челябинской области похолодает на 8-10 градусов.

ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщает, что холодная погода на Урале продержится до середины недели. «В понедельник резкое похолодание на Урале связано с перемещением антициклона. Полярные воздушные массы будут господствовать там до середины недели», – заявил Роман Вильфанд.

По данным Челябинского ЦГМС, сегодня в регионе воздух прогреется до 23 градусов, на юге – до 27, в областном центре столбики термометров не поднимутся выше плюс 20.

Напомним, на прошлой неделе максимальная температура воздуха составила 39 градусов по Цельсию. Прохладу в Челябинскую область принесли сильные дожди.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-rezko-poholodaet-na-10-gradusov_138585.html