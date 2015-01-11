Прирост числа больных COVID-19 в Челябинской области обновил летний антирекорд

В Челябинской области за сутки медики подтвердили 227 новых случаев заболевания COVID-19 – это новый антирекорд с момента начала третьей волны.

Отметим, что днём ранее было зафиксировано 218 новых фактов заражения. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом с начала пандемии на Южном Урале достигло 67 тыс. 311.

Выздоровели и выписаны из больниц 61 тыс. 752 пациента, из них 99 человек – за минувшие сутки.

Скончались еще 11 заболевших.

По сообщению правительства региона, ситуация с коронавирусом в Челябинской области осложнилась настолько, что власти приняли решение о расширении коечного фонда. Дополнительно открываются 450 мест в больницах Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Троицка и Карталов. В частности, в Челябинске переформатируют часть ГКБ №1, которую ранее задействовали только в крайних случаях. Сейчас в регионе работают почти все ковид-госпитали, в том числе загружен инфекционный центр в Малой Сосновке. Несмотря на то, что за минувший месяц коечный фонд увеличен почти вдвое, свободных мест осталось 19%.

https://dostup1.ru/medicine/Prirost-bolnyh-COVID-19-v-Chelyabinskoy-oblasti-obnovil-letniy-antirekord_138578.html