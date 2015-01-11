Смертность от COVID-19 в Челябинской области достигла максимума

Смертность от коронавируса достигла в Челябинской области летнего максимума – за сутки COVID-19 унес жизни 13 человек.

Также максимального роста за последние несколько месяцев достигло и количество новых случаев заболевания – 233 за сутки, и теперь в регионе 2 569 больных коронавирусом. А общее количество инфицированных COVID-19 с начала пандемии составило 67 тыс. 544 человек.

Отметим, на пике пандемии, 21 декабря 2020 года, когда в регионе зафиксировали 309 случаев в сутки, умерли 11 больных. Всего коронавирус стал причиной смерти 3 076 человек. Это менее 0,1% от числа всех жителей области.

https://dostup1.ru/medicine/Smertnost-ot-COVID-19-v-Chelyabinskoy-oblasti-dostigla-maximuma_138617.html