ТВ Эфир 60+, Олиевская Л.И.

2 июля 2021 года, около 15 часов 22 минут, в городе Озерск, на проспекте Ленина 49, водитель, 1952 года рождения, управляя автомобилем «Hyundai», не уступила дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу Подробнее
4 июля 2021 года, около 03 часов 51 минут, в городе Озерск, на ул. Кыштымская (рядом с СНТ «Тюльпан»), водитель, 1980 года рождения, управляя автомобилем «Kia Sportage», совершила съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием Подробнее
4 июля в дневное время бойцы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии заметили на маршруте патрулирования двух молодых людей, чьи приметы подходили под указанные в ориентировке на подозреваемых, совершивших в этот же день грабеж Подробнее
Людям, которые сделали прививку от короновируса, следует ограничить время пребывания на солнце, особенно, когда оно излучение наиболее интенсивно, – длительное нахождение под прямыми лучами может спровоцировать аллергическую реакцию Подробнее