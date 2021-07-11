Администрация округа информирует, что данные объявления являются одним из элементов недобросовестной конкуренции со стороны отдельных лиц. Стоит отметить, МУП «ДЕЗ» является не единственной управляющей организацией, на которую оказывалось давление: нескольким управляющим компаниям в округе поступали предложения о передаче части бизнеса.
Ситуацию комментирует первый заместитель главы округа Иван Сбитнев:
- О банкротстве не может быть и речи. «ДЕЗ», учредителем которого является администрация, имеет устойчивое экономическое положение, что показала последняя балансовая комиссия за 2020 год. Муниципальное предприятие сработало даже с небольшой прибылью, без убытков. Что касается задолженности перед ММПКХ, у «ДЕЗ», как у любой управляющей организации, существует текущая задолженность за общедомовые нужды, которая, как подтвержденная, на данный момент не превышает 2 миллионов рублей. Эта задолженность возникает из-за несвоевременной оплаты по квитанциям жителями домов. Долги МУП «ДЕЗ» в сумме более 8 миллионов рублей перед ООО «Сфера-сервис», которое обратилось в арбитражный суд с иском о признании МУП «ДЕЗ» банкротом, будут погашены.
По словам Ивана Сбитнева, предыдущие руководители управляющей организации допустили формирование этой задолженности, не оплачивая услуги, предоставляемые «Сферой-сервис». Муниципальное предприятие направило заявление в суд на рассрочку данных платежей. В течение полутора лет этот долг будет погашен без ущерба для экономической деятельности МУП «ДЕЗ».
- "ДЕЗ" имеет высоколиквидное муниципальное имущество, которое приносит доход от аренды. Также предприятие оказывает ряд платных услуг. Таким образом, средства для погашения задолженности у муниципального предприятия есть. Я обращаюсь к жителям многоквартирных домов: будьте бдительны и не поддавайтесь на провокации. «ДЕЗ» работала, работает и будет работать, - говорит первый заместитель главы округа.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа