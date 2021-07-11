В минувшую пятницу Центр культуры и досуга молодёжи провёл первый показ в рамках летнего кинофестиваля «Массовый зритель».

На свежем воздухе у гостей была возможность увидеть кадры всеми известного советского фильма «Три плюс два».

- Такие показы планируем сделать цикличными, - делится директор МБУ «Центр культуры и досуга молодежи» Илья Назаров. - В рамках проекта транслируем наши отечественные кинокартины, потому что взрослому поколению они интересны, а молодому - полезны для изучения киноиндустрии страны.

Стоит отметить, основные задачи фестиваля - предоставление возможности общения и отдыха на свежем воздухе с пользой в виде просмотра и обсуждения фильмов, патриотическое воспитание зрителей и создание мобильного уличного кинотеатра с доступом для каждого.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47678/