Межрегиональное управление № 71 ФМБА России предлагает целевое обучение в Южно-Уральском государственном медицинском университете

Межрегиональное управление № 71 ФМБА России предлагает оформление на обучение граждан, зачисление которых будет осуществляться в рамках целевого приема в 2021/2022 г. по программе высшего профессионального образования за счет средств федерального бюджета в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Челябинск) по образовательной программе специалитета - 32.05.01 «Медико-профилактическое дело». Минимальное количество баллов по каждому предмету, необходимому для поступления, не ниже 40.

Для оформления направления будущему абитуриенту необходимо представить не позднее 16.07.2021г.

1) копия документа, удостоверяющего личность, гражданство (паспорт);

2) копия документа установленного образца об образовании;

3) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии);

4) медицинскую справку 086-У (срок не более 6 месяцев).

Контакты: Межрегиональное управление № 71 ФМБА России

Отдел организации и обеспечения деятельности

Майорова Наталья Николаевна, тел. (35130) 23932

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47675/